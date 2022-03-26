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"Одна из сильнейших армий мира" оказалась мародерами и насильниками, - СБУ

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 14:06
"Одна из сильнейших армий мира" оказалась мародерами и насильниками, - СБУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала еще один перехваченный разговор оккупантов. Она доказала, что воевать в Украину отправили настоящих мародеров и насильников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупант говорит, что во время войны "люди дичают" и российские военные не только уничтожают все вокруг, но и насилуют женщин и девушек.

"Здесь люди уже дичают, не знаю, что делать. То с РПГ просто так й***ать, то 30-ку залпом в***ть. В соседнем селе пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 - летнюю девочку", - сказал враг.

В частности, такое поведение своих земляков возмущает даже самого оккупанта и он даже говорит, что ему противно об этом все рассказывать. К тому же насильников он бы охотно расстрелял к черту.

Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила новые разговоры оккупантов, в которых они заявили, что специально ломают ноги, чтобы не воевать.

Также мы писали, что СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов.

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Служба безопасности Украины
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