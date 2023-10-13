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Одна из ракет в Покровске попала в здание соцзащиты, где находились 50 человек (видео)

Фото: во время обстрела Покровска 13 октября ракета попала в здание соцзащиты с 50 людьми (t.me/IhorMoroz_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Одна из ракет россиян, атаковавшая Покровск Донецкой области 13 октября, попала в здание управления соцзащиты. На тот момент там находились более 50 сотрудников и посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram исполняющего обязанности главы Донецкой ОВА Игоря Мороза.

"Сегодня в Покровске россияне нанесли удар по объектам социальной инфраструктуры", - рассказал он.

По словам Мороза, в частности, одна из ракет попала в здание городского управления социальной защиты населения среди рабочего дня.

"В здании находились более 50 сотрудников и посетители. 13 человек получили ранения, еще один человек погиб в больнице от полученных травм", - констатировал и.о. главы Донецкой ОВА.

Ракетный удар по Покровску

Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области утром в пятницу, 13 октября. Обстрелом были разрушены два здания. Сначала сообщалось, что один человек погиб, 12 ранены. Позже количество раненых возросло до 13. Кроме того, не исключено, что оккупанты нанесли по городу удар, используя ракеты "Искандер".

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Покровск