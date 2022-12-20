"Одна постоянная битва". Боец рассказал о ситуации под Бахмутом

Ситуация в Бахмуте очень тяжелая, но без изменений. В городе постоянно идут бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бойца ТРО, военного медика Егора Фирсова телеканалу "Київ".
"Что касается ситуации в Бахмуте, я хорошо знаю эту ситуацию. Там тяжело, там нет утра, военные бодрствуют. Там одно постоянное сражение. Ситуация там без изменений, но эти два слова "без изменений" кажутся большой ценой, - рассказал он.
По его словам, ребята не собираются сдавать город.
"Мы уверены, что он будет под контролем Украины, но это очень тяжело", - констатировал Фирсов.
Как сообщалось, во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.
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