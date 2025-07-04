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Одна из худших ночей в Киеве. Путин намеренно атаковал именно после звонка Трампу, - Сибига

Пятница 04 июля 2025 08:28
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Одна из худших ночей в Киеве. Путин намеренно атаковал именно после звонка Трампу, - Сибига Фото: Сибига отреагировал на атаку РФ на Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

После разговора диктатора РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом российские войска устроили массированную атаку на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига.

В ночь на 4 июля столица Украины пережила одну из самых жестких за все время полномасштабной войны.

По словам Сибиги, россияне атаковали столицу одновременно сотнями беспилотников и баллистических ракет.

Он назвал это "абсолютно ужасной и бессонной ночью в Киеве" и подчеркнул, что удары произошли сразу после разговора Путина с Трампом.

"Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны", - отметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что нынешние события должны стать тревожным сигналом для мира.

"Перестаньте ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу", - подчеркнул глава МИД.

Сибига призвал США и союзников немедленно усилить санкции против Москвы и предоставить Украине все необходимые средства для защиты.

"Неправильные решения только подталкивают агрессора к новым преступлениям. Каждый диктатор сейчас внимательно следит за Путиным. Если ему все сойдет с рук - это станет сигналом для всех остальных". - сказал он.

Атака на Киев 4 июля

Вечером 3 июля в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов - она длилась более двух часов.

Уже после короткого перерыва сирены прозвучали снова. В ночь на 4 июля столица подверглась комбинированной атаке с использованием баллистических ракет и дронов.

По последним данным, ранения получили 19 человек, пятеро из них лечатся амбулаторно, еще 14 - госпитализированы.

Кроме того, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Он длился почти час.

Глава Кремля во время разговора пригрозил, что Россия не будет отступать от своих "целей по устранению причин конфликта" с Украиной.

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