Одна из самых больших атак. Россия выпустила по Украине более сотни ракет и около 100 дронов

Он отметил, что сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара.

"И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковской области и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие", - заявил президент.

Зеленский добавил, что в результате атаки есть десятки раненых - всем оказывается необходимая помощь.

"Много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество - вернем", - отметил президент.