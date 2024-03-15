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Одна из больниц переполнена. Россияне бьют по гражданским в Курской области, - ЛСР

Иллюстративное фото: россияне бьют по гражданским в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты бьют по своим гражданским в Курской области. Больница в одном из населенных пунктов переполнена пострадавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Легиона "Свобода России" Алексея Барановского в эфире телемарафона.

Он рассказал, что возле российской границы идут жестокие бои. При этом россияне "пришли в себя" после начала прорыва "Русского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона". 

По словам Барановского, оккупанты применяют весь арсенал, даже самолеты. 

"По нашим данным, есть пострадавшие (в результате российских ударов - ред.) среди жителей Глушково, это рядом с Теткино, там больница переполнена пострадавшими жителями и солдатами срочной службы", - уточнил он. 

Барановский также рассказал, что всего гуманитарным коридором, который открыли на границе добровольцы, воспользовалось по меньшей мере 7 тысяч человек. 

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад РДК, Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" прорвали границу с Россией. Они зашли на территорию нескольких областей - Белгородской, Курской и Брянской. 

После этого приграничные территории РФ в этих регионах стали "серой зоной". 

Недавно ГУР обнародовало перехват гражданских из Белгородской области, которые рассказали, что солдаты РФ размещают свою военную технику в жилых кварталах. В частности, это касается реактивной системы залпового огня "Град". 

Более детально о прорыве границы - в материале РБК-Украина

 

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