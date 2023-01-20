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Одна из стран запросила разрешения Германии на поставку Leopard 2 Украине, - Уоллес

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что одна из стран, эксплуатирующих танки Leopard 2 немецкого производства, запросила у Германии разрешения на поставку этой техники в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Уоллес, который провел переговоры с 10 союзниками на военной базе в Эстонии, не уточнил о какой именно стране идет речь, однако, как пишет Sky News, скорее всего, это была Польша, которая уже ясно дала понять, что она хочет отправить немецкие боевые танки в Украину.

"Насколько я понимаю, сегодня поступил официальный запрос (о поставках Leopard 2 Украине - ред.) от страны - я не знаю никаких подробностей о том, кто или что - и, очевидно, это процесс, который необходимо проработать", - сказал министр.

На вопрос, считает ли он, что Германия должна одобрить этот запрос, Уоллес сказал: "Я хочу, чтобы как можно больше танков поддержали усилия Украины. В этом нет никакого секрета. Если мы хотим передать Кремлю сообщение о том, что мы не сдаемся, что мы удваиваем ставку, танки - часть этого".

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, который также присутствовал на базе в Эстонии, сказал Reuters, что несколько стран объявят о своем намерении отправить танки Leopard в Украину на встрече Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии в пятницу.

"Некоторые страны обязательно отправят танки "Леопард" в Украину, это точно", - уточнил Анусаускас.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин может согласиться на передачу Киеву танков Leopard 2 только если Вашингтон, в свою очередь, поставит свои Abrams.

На фоне этих заявлений в Германии состоялась встреча министров обороны США и ФРГ - Ллойда Остина и Бориса Писториуса. Однако, как пишет западные СМИ, сторонам не удалось договориться о танках для Украины.

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