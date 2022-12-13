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Одно из главных требований к кандидатству в ЕС. Рада приняла закон о нацменьшинствах

Фото: Рада приняла закон о нацменьшинствах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада сегодня, 13 декабря приняла в целом закон №8224 о национальных меньшинствах. Это одно из главных требований к кандидатству Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

По его словам, соответствующий законопроект поддержали 324 парламентария.

"Рада приняла #8224 в отношении национальных меньшинств (сообщества) Украины в целом. За - 324. Одно из главных требований для кандидатства Украины в ЕС выполнено", - написал Железняк.

Согласно пояснительной записке, закон должен усовершенствовать реализацию прав национальных меньшинств и основы государственной политики по отношению к ним.

В частности, речь идет о правах на самоидентификацию, использование языков национальных меньшинств, на образование, на участие в политической, экономической, общественной и культурной жизни.

Напомним, о том, что Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о нацменьшинствах стало известно 1 декабря.

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