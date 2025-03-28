Одна из европейских стран закрывает центры для украинских беженцев: детали
В Финляндии Миграционная служба в этом году закроет 18 центров приема беженцев из Украины. Еще восемь прекратят свою деятельность в феврале 2026 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Yle.
Что известно о закрытии центров
Миграционная служба объявила, что в этом году закроет 18 приемных центров для просителей убежища. Причиной такого решения является значительное сокращение количества людей, нуждающихся в убежище. В прошлом году подали на 45% меньше заявлений о предоставлении убежища, чем в 2023 году.
Еще восемь центров для беженцев планируют закрыть в феврале 2026 года.
Также отмечается, что около 2200 человек из центров, которые сейчас закрываются, могут подать запрос на получение права на проживание в Финляндии.
Под сокращение попадут центры в:
- Кеми;
- Пиексямяки;
- Варкаус;
- Ярвенпяя;
- Порвоо;
- Сатакунта;
- Вааса;
- Каяни;
- Западной Уусимаа;
- Лиекса;
- Валкеакоски;
- Форсса;
- Ямся;
- Риихимяки;
- Похьянмаа;
- Юго-Западной Финляндии.
Как Финляндия помогает украинцам
В Финляндию из-за войны переехали 65 тысяч украинских беженцев. В течение первого года страна предоставляет им выплаты от Центра приема в размере 300 евро (12 931 гривна) на одного человека.
Если человек работает в Финляндии или проживает там более года, то может претендовать на помощь от Учреждения социального страхования населения Kela.
Также страна помогает с изучением финского языка, предоставляет доступ к профессиональным тренингам и тому подобное.
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