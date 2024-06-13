Одна из европейских стран хочет ограничить помощь украинским беженцам: что известно

Что известно об изменениях

Защитный статус S действует для беженцев со всей Украины с марта 2022 года. Согласно ему, людей распределяют по кантонам, размещают в громадах и оказывают финансовую поддержку. Федеральный совет дважды продлевал статус защиты S. Сейчас он действует до марта 2025 года.

Члены Совета обсудили ограничение статуса защиты S для украинцев, проживающих непосредственно в зоне "более или менее интенсивных боевых действий" или на территориях, оккупированных Россией. Это значит, что люди из "небоевых" регионов, которые уже проживают в Швейцарии, потеряют статус. В Раде заявили, что громады больше не знают, где они могут разместить беженцев.

Против таких перемен выступил член парламентского Совета штатов Пьер-Ив Майяр. Он поделился своей историей, как принял беженца из Донбасса, который в 2014 году переехал в Киев, а в 2022 году был вынужден бежать в Швейцарию. В Раде он задал вопрос, как расценивать такого беженца - он из Донбасса или из Киева?

Однако Совет таки принял решение за ограничение предоставления статуса беженца - 23 голоса за и 19 против. Отметим, что решение не окончательно, его еще должен принять Нацсовет.

Какие еще изменения предусмотрены

Изменения также предусматривают запрет принимать лица, которые проживают в Украине, но не являются гражданами Украины. По последним федеральным данным под статус S попадает 800 человек с другой национальностью и 64,3 тыс. человек с украинским паспортом. Однако есть подозрение, что некоторые "украинцы" въезжают в страну по купленным документам.

Также в Раде обсудили вопрос, что украинские беженцы со статусом S, возвращающиеся на родину или в другую страну, повторно не смогут получить право на защиту в Швейцарии. Этот статус человек потеряет, если выедет за пределы страны больше, чем на две недели.

Отмечается, что ограничение статуса S для украинских беженцев в Швейцарии может привести к увеличению внутренней миграции в ЕС.