"56 тысяч долларов за два дня в больнице". Украинка рассказала о страховой медицине в США

Около полумиллиона украинцев переехали в США после начала полномасштабного вторжения РФ. За это время много беженцев столкнулись с американской системой здравоохранения - там действует страховая медицина.

О том, с какими трудностями в предоставлении медицинских услуг сталкиваются украинцы в США, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию общественной активистки и детской писательницы Анастасии Мельниченко в Facebook .

Как функционирует страховая медицина

Анастасия с мужем и двумя детьми временно проживает в США, поскольку женщина имеет контракт с одним из лучших университетов страны. Украинка поделилась своим опытом получения медицинских услуг в Америке.

"По-моему, худшей системы здравоохранения не придумать. Цены нереально раздуты. Да, я знаю, что такой труд должен оплачиваться, но не 56 000 долларов за два дня в больнице без операции. Это мой реальный чек. Не 450 долларов за визит к врачу без манипуляций. И не 180 долларов за осмотр зубов без никакого действия со стороны стоматологии", - говорит Мельниченко.

Она отмечает, что все расчеты за медицинские услуги происходят между их поставщиком и страховкой. Если у человека нет страховки, тогда эти счета выписывают на него.

"Я видела матерей, которые рыдали, что им не за что купить инсулин ребенку. Видела молодых людей, которые имеют проблемы со здоровьем всю жизнь, потому что не могли себе позволить медицинскую процедуру. Иногда страховая отказывается покрывать счет или допускает ошибку. Мне выписали 56 тысяч долларов потому что работодатель без предупреждения отменил предыдущую страховку и перевел на новую. Я этого не знала и подала уже отмененную страховку", - объясняет Мельниченко.

Сколько стоит медицинская страховка

"Моя страховка на 4 человека почти полностью покрывается работой. То есть работа платит 2800 долларов в месяц, а еще 450 плачу я сама. Моя страховка так построена, что я могу пойти только к врачу, который "в сети", то есть который сотрудничает с моей страховкой", - говорит украинка.

Чтобы попасть к узкопрофильному врачу, нужно получить направление от своего семейного.

"Каждый визит к врачу я плачу 25 долларов из кармана дополнительно. За лекарства плачу от 5 до 13 долларов. Те лекарства сыну, которое стоило 1300 долларов за дозу, потянули 45 долларов из моего кармана", - говорит Мельниченко.

Страховка не покрывает лечение глаз и зубов. На такое лечение семья Мельниченко дополнительно имеет страховку, которая покрывает 50% стоимости визитов.

"А теперь представьте, что вы теряете работу, которую покрывала страховку... Когда мой муж с доходом в 1300 долларов (при оплате аренды 2 790 долларов за двухкомнатную квартиру) направился на страховку "для бедных" Medicaid - ему отказали, потому что доход высокий. Правда, это было в Нью-Йорке, а в Пенсильвании что-то дали, но он так и не разобрался что", - рассказывает женщина.

Что делают люди, когда не имеют страховки

По словам Мельниченко, есть фонды, которые в формате благотворительности, а также по налоговым льготам покрывают должникам долги за медицину. Также люди могут объявить себя банкротом, если не могут сами заплатить счет за медицинские услуги.

"Штаты подходят для состоятельных, для трудоустроенных на хорошую работу, или же для молодых/здоровых/бездетных. Таким же, как я, здесь в плане медицинской системы очень некомфортно", - говорит Анастасия.

Также она отмечает, что купить лекарство без рецепта можно разве что ибупрофен и аспирин. Поэтому всегда следует следить, чтобы врач продолжал рецепты на препараты.

Анастасия Мельниченко (фото: facebook.com/nastya.melnychenko)

Насколько качественно оказывают медицинские услуги

"Медицина в Штатах - это песня. Она блестящая, если попасть в правильное место. Она вся по протоколам и подотчетна. Здесь не умоют руки, когда что-то не то, потому что все запротоколировано", - говорит Мельниченко.

Она отмечает, что ей за день выяснили причину инсульта, а ее сыну обнаружили причину хронически забитого носа, хотя украинские врачи годами не смогли этого сделать.

При этом Анастасия отмечает, что на качество услуг оказывает влияние то, в какое заведение человек попадет.

"Есть медицина, доступная для быстрого бронирования. Например, через онлайн-платформу Zocdoc. Здесь вы можете найти специалиста с сегодня на послезавтра. Это небольшие медицинские практики, как правило, достаточно сомнительного качества. Хуже их - только телемедицина, но она позволяет быстро пополнить выписанные лекарства. Мелкие медицинские практики позволят вам, например, проверить родинку или сдать анализ на что-то. Но врачи там в большинстве своем абсолютно бестолковы", - говорит украинка.

По ее словам, совсем другой уровень в научно-медицинских институтах. В каждом штате они разнятся. В Нью-Джерси и Пенсильвании это сеть учреждений PennMed для взрослых и CHOP для детей.

"В эти заведения стоишь в очереди месяцами, но когда попадаешь, то это просто космос. Все объединено в единую систему, все твои медицинские записи/анализы/консультации в едином месте и доступны, включая логи операций. Такого уровня медицины я еще нигде и никогда не видела. Радуюсь, что моя страховка позволила увидеть этот мир", - говорит Мельниченко.

При этом Анастасия отмечает, что намерена переезжать из США. И одна из главных причин такого решения - система здравоохранения, поскольку женщина самостоятельно не сможет платить страховку.

Основные расходы по медицинским услугам покрывает страховка (фото иллюстративное: Getty Images)