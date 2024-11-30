Одна очередь до 22:00. Как будут отключать свет 1 декабря

Графики отключения света в Украине будут действовать и завтра, 1 декабря 2024 года. Однако электричества не будет максимум 4 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оператора системы передачи "Укрэнерго".
Сообщается, что завтра время и объем ограничений будут следующими:
Ограничение в одну очередь означает, что света может не быть максимум 4 часа.
Причина - повреждение энергетических объектов в ходе массированной ракетной и дроновой атаки 28 ноября.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
Отметим, время и объем ограничений в течение суток могут измениться. Вся актуальная информация о графиках отключения света размещена на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Напомним, ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что после атаки 28 ноября удалось избежать катастрофического сценария в энергосистеме. А восстановительные работы ведутся круглосуточно.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется.
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