"Один великий спалах": у Німеччині не виключають введення локдауну

"Ми знаходимося в надзвичайній ситуації національного масштабу", - заявив міністр.

Шпан заявив, що четверту хвилю пандемії не вдасться побороти тільки за допомогою вакцинації, тому можливі додаткові обмеження на контакти, такі як "локдаун для нещеплених".

На питання, чи виключає він можливість введення в Німеччині локдауну навіть для вакцинованих, - Шпан відповів:"Ми знаходимося в ситуації, коли не повинні нічого виключати".

Міністр також розповів, що в багатьох лікарнях Німеччини не вистачає місць для пацієнтів з групи ризику. У Баварії залишилося близько 3% ліжок для інтенсивної терапії. За словами Шпана, також може знадобитися перевозити людей на великі відстані, можливо, за кордон.

В той самий час президент Інституту Роберта Коха Роберт Вілер заявив, що "вся Німеччина - це один великий спалах".

За його словами, вже недостатньо закрити прогалини в вакцинації і впровадити 2G. Велер порадив уникати контактів і зустрічей в приміщенні.