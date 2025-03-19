Одиозного сенатора-трамписта из Миннесоты арестовали за склонение подростка к проституции

Полиция сообщила, что 40-летний Эйхорн на самом деле разговаривал с детективом из полицейского управления города Блумингтон, штат Миннесота, который выдавал себя за 17-летнего подростка, когда он договаривался о встрече.

Власти рекомендуют предъявить ему обвинение в совращении проститутки лицом моложе 18 лет, что является тяжким преступлением, караемым лишением свободы на срок до пяти лет.

Эйхорн, избранный в сенат штата в 2016 году, представляет преимущественно сельский округ на севере Миннесоты. Он женат и имеет четверых детей.

В последние дни его имя неоднократно появлялось в новостях, поскольку он является одним из авторов законопроекта штата, который признает "синдром расстройства Трампа" формой психического заболевания.

Согласно законопроекту, "синдром расстройства Трампа означает острое начало паранойи у в остальном нормальных людей, которое является реакцией на политику и президентство президента Дональда Трампа".