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В одинанцяти областях України за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 08:49
В одинанцяти областях України за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу Фото: вакцинацію не проводили у 11 областях (УНІАН)
Автор: Инна Собора

За минулу добу, 9 травня, в Україні зробили 1 004 щеплення від коронавіруса. У одинадцяти областях вакцинацію не проводили.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, щеплення не робили у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

Водночас, найбільше - 470 щеплень - зробили у Львівській області.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавіруса.

Нагадаємо, вчора Україна отримала чергову партію вакцини Sinovac від коронавірусу. Партія обсягом 500 000 доз прибула до аеропорту "Бориспіль".

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