В одинанцяти областях України за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу
Фото: вакцинацію не проводили у 11 областях (УНІАН)
За минулу добу, 9 травня, в Україні зробили 1 004 щеплення від коронавіруса. У одинадцяти областях вакцинацію не проводили.
Так, щеплення не робили у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.
Водночас, найбільше - 470 щеплень - зробили у Львівській області.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавіруса.
Нагадаємо, вчора Україна отримала чергову партію вакцини Sinovac від коронавірусу. Партія обсягом 500 000 доз прибула до аеропорту "Бориспіль".