Один із заступників голови НБУ йде з посади через закінчення строку повноважень

Рада Національного банку України погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови НБУ у зв’язку із закінченням строку його повноважень. Останнім днем строку повноважень буде 12 липня 2021 року.

Сологуб зараз відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність", до якого входять Департамент монетарної політики та економічного аналізу, Департамент статистики та звітності, Департамент фінансової стабільності, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

Нині Національний банк визначається з підбором кандидатури майбутнього заступника голови НБУ. Водночас з метою забезпечення неперервності процесів центробанку, Сологуб може перебувати на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника голови, повноцінно виконувати усі покладені повноваження, зокрема брати участь у засіданнях правління Національного банку та ухваленні рішень, засіданнях комітетів з монетарної політики, фінансової стабільності тощо, зазначили в прес-службі.

Сологуб працює на посаді заступника голови НБУ з 1 березня 2015 року. Він є одним з п'яти заступників голови НБУ. Сологуб раніше заявляв, що не планує залишатися в НБУ ще на один термін.