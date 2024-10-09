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Один из топ-банкиров Швеции. ПриватБанк избрал нового главу правления

Киев, Среда 09 октября 2024 10:12
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Один из топ-банкиров Швеции. ПриватБанк избрал нового главу правления Фото: Микаэль Беркнерт (privatbank ua)
Автор: Наталья Юрченко

Наблюдательный совет ПриватБанка избрал нового главу правления. Им стал один из топ-банкиров Швеции Микаэль Беркнерт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Наблюдательный совет ПриватБанка в понедельник, 7 октября, объявил об избрании Микаэля Беркнерта на должность главы правления. На этой должности он заменит Герхарда Беша.

У Микаэля Беркнерта более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях. До этого он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг, от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации.

Он известен на международном уровне эксперт банковского сектора и является советником высшего руководства разных мировых банков по стратегическим вопросам.

Беркнерт также занимал должность главы совета директоров в Bankgirot (Швеция), руководителя направления международных транзакций в банке SEB (Эстония), члена совета директоров в компании Nasdaq (в Швеции).

Как отметили в ПриватБанке, Беркнерт сосредоточится на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к предстоящим вызовам.

"Для меня большая честь стать частью ПриватБанка и его исключительной команды. Банк продемонстрировал чрезвычайную устойчивость, и я с нетерпением ожидаю возможности продолжать его традиции, в основе которых лежат доверие, инновации и служение украинскому народу. Вместе с талантливыми сотрудниками и при поддержке наблюдательного совета мы будем работать над обеспечением устойчивой ценности для всех стейкхолдеров", - сказал Беркнерт после своего назначения.

Назначение подлежит регуляторному согласованию Национального банка.

Напомним, в конце июня 2024 года стало известно, что наблюдательный совет ПриватБанка решил сменить правление. Герхард Беш, который возглавлял ПриватБанк три года, ушел с поста.

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