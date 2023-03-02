Один продолжается сейчас. Посол назвал три поворотных момента в войне в Украине

В войне в Украине было три поворотных момента. Один из них продолжается сейчас.

"Сейчас, мне кажется, третий момент, когда мы должны показать, что можем не просто побеждать, а именно победить. Мы уже анонсировали, что будет российское наступление, мы его отразим, а потом будет большое украинское контрнаступление. От его успеха, от того насколько убедительной будет наша победа в нем, зависит то, сможем ли мы в принципе подорвать окончательно дух в рядах российских оккупантов", - сказал он.

Он также назвал еще два поворотніх момента в войне, которіе уже прошли. А именно:

Первый . Когда Украина показала, что ее не смогут сломить. То есть Россия не победит в этой войне. Это было тогда, когда россиян удалось отбросить из Киевской области и Северной и Центральной Украины.

. Когда Украина показала, что ее не смогут сломить. То есть Россия не победит в этой войне. Это было тогда, когда россиян удалось отбросить из Киевской области и Северной и Центральной Украины. Второй. Был, когда Украина показала, что способна побеждать. Это был август-сентябрь прошлого года, когда было анонсировано и реализовано украинское наступление.

"Но не в том месте, где все ждали, а в конце концов в Харьковской области. Это была поразительная операция и наши партнеры (да и мы сами!) увидели, что украинская армия способна гнать эту погань с нашей земли, быть действительно победной", - уточнил посол.