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Один продолжается сейчас. Посол назвал три поворотных момента в войне в Украине

Фото: посол назвав три поворотних моменти у війні в Україні (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

В войне в Украине было три поворотных момента. Один из них продолжается сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД Украины Александра Щербы.

"Сейчас, мне кажется, третий момент, когда мы должны показать, что можем не просто побеждать, а именно победить. Мы уже анонсировали, что будет российское наступление, мы его отразим, а потом будет большое украинское контрнаступление. От его успеха, от того насколько убедительной будет наша победа в нем, зависит то, сможем ли мы в принципе подорвать окончательно дух в рядах российских оккупантов", - сказал он.

Он также назвал еще два поворотніх момента в войне, которіе уже прошли. А именно:

  • Первый. Когда Украина показала, что ее не смогут сломить. То есть Россия не победит в этой войне. Это было тогда, когда россиян удалось отбросить из Киевской области и Северной и Центральной Украины.
  • Второй. Был, когда Украина показала, что способна побеждать. Это был август-сентябрь прошлого года, когда было анонсировано и реализовано украинское наступление.

"Но не в том месте, где все ждали, а в конце концов в Харьковской области. Это была поразительная операция и наши партнеры (да и мы сами!) увидели, что украинская армия способна гнать эту погань с нашей земли, быть действительно победной", - уточнил посол.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин уже потерпел пять крупных поражений с начала масштабного вторжения в Украину. В частности, вопреки атакам страны-агрессора, украинцам удалось пережить зиму, хотя в планах войск РФ было уничтожить энергосистему страны.

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