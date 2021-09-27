Один поранений, один загиблий: бойовики посилили обстріли на Донбасі

За минулу добу бойовики обстріляли позиції ООС 6 разів. Вони вели прицільний вогонь по наших позиціях з гранатометів і кулеметів.

У районі Лебединського бойовики застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Увечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь у бік Водяного на Приазов'ї, і двічі - в районі Новолуганського.

В результаті один боєць загинув, підірвавшись на міні. Ще один захисник отримав поранення.

"В результаті підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям, інший - вогнепальне осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

В ООС уточнили, що поранений боєць перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

"Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна",- йдеться в повідомленні.