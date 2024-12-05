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Один из пунктов пропуска на границе с Молдовой приостановит работу: в чем причина

Фото: один из пунктов пропуска на границе с Молдовой приостановит работу (facebook.com_SouthernBorderUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

В пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" на границе с Молдовой 6 декабря приостановят пропускные операции с 03:00 до 06:00. Причина - проведение технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

"По информации молдавских коллег, в пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" 6 декабря 2024 с 03:00 до 06:00 будет отключено электропитание с целью проведения технических работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пропускные операции в отношении граждан и транспортных средств в этот период суток будут приостановлены.

Напомним, пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой приостанавливал работу 20 ноября.

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