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Один з обвинувачених у справі МН17 хоче виступити в суді

Амстердам, Понеділок 28 вересня 2020 12:04
Один з обвинувачених у справі МН17 хоче виступити в суді
Фото: катастрофа MH17 (zik.ua)
Автор: РБК-Україна

Один з обвинувачених у справі про катастрофу МН17 на Донбасі Олег Пулатов має намір виступити в суді. При цьому він заперечує свою причетність до знищення пасажирського літака в липні 2014 року.

Про це на слуханнях заявила його адвокат Сабіне тен Дуссхате, передає "РИА Новости".

Вона зазначила, що адвокатам вдалося зустрітися з Пулатовым. Своєму захисту він заявив, що не брав участі у підготовці, охорони, транспортування і маскування ЗРК "Бук", а також не віддавав наказ збивати літак.

"Олег Пулатов хотів би звернутися до суду якомога швидше. У будь-якому випадку, ми рекомендуємо йому не робити цього... Це може бути небезпечно для нього", - повідомила Дуссхате.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього тижня в Нідерландах поновлюються судові слухання у справі про катастрофу МН17. Засідання триватимуть до 2 жовтня.

Зазначимо, позов Нідерландів проти Росії також розглядає Європейський суд з прав людини. Як заявив адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих, Росія навмисно збила літака.

Boeing-777 рейсу МН17 летів 17 липня 2014 року з Амстердама в Куала-Лумпур, але був збитий в небі над окупованим Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

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