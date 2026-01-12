Один из крупнейших "арсеналов" за время войны: СБУ разоблачила торговцев нелегальным оружием

Задержаны организатор группы, двое его сообщников, а также трое уголовников, которые пытались продать оружие. Этому предшествовали комплексные мероприятия на Киевщине и Днепропетровщине.

У фигурантов изъяли 75 автоматов Калашникова, 38 боевых гранат, более 20 взрывателей, два гранатомета и 13 тысяч патронов.

Согласно материалам дела, злоумышленники сначала тайно вывозили оружие из фронтовых районов, после чего складировали его в схронах. Восстановление поврежденного оружия они осуществляли на территории собственных домов, а новые комплектующие покупали в интернете.

Покупателями нелегального оружия должны были стать представители местных криминальных кругов, которые могли использовать его для совершения преступлений.

Злоумышленники были разоблачены на этапе подготовки оружия к продаже. Их задержали "на горячем" во время передачи боевых образцов. Во время проведения обысков у задержанных дополнительно изъяли 13 тысяч патронов различного калибра и крупные суммы денег.

Фото: задержанные торговцы нелегальным оружием (t.me/SBUkr)

Фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.