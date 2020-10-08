Один з найбільших вишів в Києва перейшов на дистанційне навчання через COVID-19

Фото: КНУ імені Шевченка (wikimedia.org by Володимир Бондар)

Через ситуацію з коронавірусом COVID-19 на дистанційне навчання перейшов Київський національний університет імені Шевченка. Заходи триватимуть до 23 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті вишу.

Повідомляється, що ректор Леонід Губерський підписав розпорядження, згідно з яким з 8 до 23 жовтня студентів переводять з аудиторних форм навчання на дистанційне. Крім того, посилять перепускний режим у гуртожитках, а в приміщеннях і на території КНУ посилять щоденну санітарну обробку.

Нагадаємо, раніше у Львівському ліцеї міжнародних відносин імені Стуса виявили спалах коронавірусу серед вчителів та учнів, тому з завтрашнього дня там почнуться канікули. Також повідомлялося, що з 23 жовтня ліцей буде працювати дистанційно.

Раніше стало відомо, що в Київській області на дистанційне навчання повністю перевели 26 шкіл, а ще 94 були частково закриті. На такі заходи навчальні заклади пішли після того, як у 126 школах виявили випадки захворювання на коронавірус. При цьому після самоізоляції навчальний процес відновився в 20 школах.