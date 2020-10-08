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Львівський ліцей закрили на карантин через спалах коронавірусу

Львів, Четвер 08 жовтня 2020 14:31
Львівський ліцей закрили на карантин через спалах коронавірусу
Фото: львівський ліцей міжнародних відносин імені Стуса (facebook.com)
Автор: Андрій Козловський

У львівському ліцеї міжнародних відносин імені Стуса зафіксували спалах коронавірусу серед вчителів та учнів. Від завтрашнього дня там достроково розпочнуться канікули.

Про це повідомляє прес-служба ліцею.

"Для переривання ланцюга захворюваності адміністрація ліцею за рішенням педради від 7 жовтня переносить канікули, а саме: з 9 по 16 жовтня. З 19 по 23 жовтня ліцей буде працювати дистанційно", - вказується у повідомленні.

Також там зазначають, що станом на 8 жовтня 22 педагоги перебувають на лікарняному. У 6 з них виявили COVID-19. Також коронавірус підтвердили у двох учнів закладу. На самоізоляції працюють 6 класів, а дистанційно - 7 класів.

Нагадаємо, в Київській області на дистанційне навчання повністю перевели 26 шкіл, ще 94 навчальних заклади були частково закриті.

Також РБК-Україна писало, що у Міносвіти хочуть страхувати вчителів і учнів від коронавірусу.

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