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Один з найбільших в світі виробників фарб йде з Росії

Фінський виробник фарб Tikkurila піде з РФ (Фото: tikkurilagroup.com)
Автор: Константин Широкун

Фінський виробник лакофарбової продукції Tikkurila покине російський ринок через 27 років офіційної присутності. У РФ компанія оперує трьома виробничими майданчиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.

Компанія має намір продати свої фабрики, щоб зберегти робочі місця співробітникам. У Tikkurila відзначають, що раніше припинили продажі своєї продукції підприємствам держсектора, нафтогазової та авіаційної промисловості.

Tikkurila-це фінський виробник лакофарбової продукції, один з найбільших в Північній і Східній Європі. У 2021 році Tikkurila увійшла в американський хімічний холдинг PPG Industries. Перший завод в Росії був побудований в 1995 році.

Нагадаємо, раніше з російського ринку остаточно пішла мережа магазинів джинсового одягу Levi's.

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