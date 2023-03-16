RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Один стоит 5 млн долларов. В Украине посчитали, сколько новых танков РФ уничтожили ВСУ

Фото: в Украине посчитали, сколько новых танков РФ Т-90М "Прорыв" уничтожили ВСУ (facebook com tehnoomsk)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия потеряла в Украине по меньшей мере 15 своих основных боевых танков Т-90М. Сейчас оккупанты почти не используют их во время ведения боевых действий, хотя изначально называли их "непобедимыми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВС Украины старшего лейтенанта Андрея Рудыка.

"Это лишь речь о тех случаях, которые имеют бесспорные доказательства в виде фото и видео фиксации. Вполне вероятно, что оккупанты потеряли гораздо больше единиц Т-90М", - сказал он.

По его словам, впервые во время широкомасштабной агрессии РФ против Украины "непобедимый" Т-90М был уничтожен военнослужащим бригады территориальной обороны Харькова с помощью шведской ручной пушки Carl Gustav.

"Случилось это еще 4 мая 2022 года вблизи Старого Салтова Харьковской области. Оружие за 20 тысяч долларов уничтожило машину за 5 миллионов долларов", - добавил Рудык.

Он добавил, что "непобедимость" и "совершенство" Т-90М оказались мифами.

Напомним, в ходе контрнаступления в Харьковской области ВСУ удавалось захватить самый современный российский танк Т-90М.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия по состоянию на 16 марта потеряла в Украине 3504 танка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине