Один з клубів УПЛ оголосив про призначення нового тренера

ПФК Львів оголосив про призначення головним тренером команди Георгія Цецадзе. Грузинський наставник вже був представлений футболістам на базі у Винниках.

Про це повідомляється на сайті львівського клубу.

Останнім клубом 45-річного фахівця був тбіліський "Сабуртало". Також в Грузії тренер очолював "Діла", "Локомотив" і "Самтредіа". З останнім у сезоні 2016/17 він виграв чемпіонат та Суперкубок Грузії. Цецадзе працював з юнацькими збірними Грузії U-19 та U-21.

Напередодні команду покинув вірменський фахівець Егіше Мелікян. Контракт з наставником підійшов до кінця, сторони вирішили не продовжувати його. Разом з ним розташування клубу покинув і весь тренерський штаб.

З моменту призначення у жовтні минулого року львівська команда під його керівництвом 40-річного фахівця провела 15 матчів в УПЛ, в яких перемогла три рази, п'ять разів зіграла внічию і сім раз зазнала поразки.

На цей момент ПФК Львів йде на 11 місце в Прем'єр-лізі після 27 турів. Наступний матч команда проведе 27 червня проти "Карпат".

Нагадаємо, футбольний клуб "Маріуполь" розлучився з багаторічним капітаном команди.