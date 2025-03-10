Один из пунктов пропуска на границе с Польшей завтра замедлит работу: в чем причина

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина и ЕС готовятся к запуску совместного таможенного контроля на границе. Это позволит ускорить проверку грузов и упростить процедуры для перевозчиков.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уже в этом году планируется запуск пилотного проекта на украинско-польской границе. Пока идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.