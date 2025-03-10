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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей завтра замедлит работу: в чем причина

Фото: пункт пропуска Шегини на границе с Польшей завтра замедлит работу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей во вторник, 11 марта, пропускные операции на грузовом направлении будут осуществляться в замедленном режиме. Причина - проведение реконструкционных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу в пункте пропуска "Шегини"! В связи с проведением реконструкционных работ пропускные операции на грузовом направлении будут осуществляться в замедленном режиме", - говорится в сообщении.

Время проведения работ: 11 марта 2025 года, с 11:00 до 14:00.

Граждан просят учесть информацию при планировании путешествия.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина и ЕС готовятся к запуску совместного таможенного контроля на границе. Это позволит ускорить проверку грузов и упростить процедуры для перевозчиков.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уже в этом году планируется запуск пилотного проекта на украинско-польской границе. Пока идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

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