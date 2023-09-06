Один из крупнейших производителей стройматериалов в Европе Etex покинул рынок РФ

"НАПК приветствует решение бельгийской компании Etex о выходе из Российской Федерации. Таким решением компания сделала выбор в пользу социально-ответственного бизнеса и демократии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Etex является одним из европейских лидеров по производству строительных материалов, владеет более чем 110 производственными площадками в 42 странах мира.

Что на это повлияло

Отмечается, что благодаря активной работе Посольства Украины в Бельгии и МИД Украины совет директоров компании, узнав о запланированном внесении ее в перечень "международных спонсоров войны", принял решение об отчуждении двух предприятий российской компании "Ursa", которыми владела "Etex", и окончательный выход с российского рынка.

Также компания рассматривает и вопрос возобновления своей деятельности в Украине.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Также одна из самых крупных страховых групп Европы компания Uniqa продала свой бизнес в России и таким образом покинула ее рынок.