Отмечается, что американская компания Caterpillar передала свои российские активы армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital.

Стоит напомнить, что Caterpillar остановила работу своих производственных мощностей в России в 2022 году. Российский диктатор Владимир Путин одобрил покупку активов Caterpillar компанией "ПСК-Новые решения" в ноябре 2023 года.

В указе Путина уточнялось, что "ПСК-Новые решения" может купить 100% уставного капитала компаний Caterpillar Тосно и Caterpillar Financial в ответ на западные санкции. Согласно документам компании, передача активов была завершена 14 июня.

"ПСК-Новые решения" на 99% он принадлежит армянской инвестиционной компании Balchug Capital.

Caterpillar

Американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники.

Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты. В составе имеет более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах.