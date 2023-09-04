ua en ru
Пн, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Один из крупнейших банков США свернет сеть своих банкоматов в России

Россия, Понедельник 04 сентября 2023 15:39
UA EN RU
Один из крупнейших банков США свернет сеть своих банкоматов в России Фото: Иллюстративное фото (citigroup com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская "дочка" одного из крупнейших банков США Citigroup Inc свернет деятельность своих банкоматов в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского филиала банка.

"Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ Ситибанк. Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

Банк рекомендует своим клиентам осуществлять большинство операций в мобильном банке Citibank.

Выход Citibank из России

Citigroup Inc в конце прошлого лета заявила о закрытии подразделения в РФ. Позже российский банк "Уралсиб" выкупил портфель потребительских кредитов российской дочки Citibank.

Citigroup тогда заявила, что эта сделка стала частью плана Citi по сокращению операций и присутствия в России.

Citibank - крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank-подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это крупнейший банк США среди холдингов.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Также одна из самых крупных страховых групп Европы компания Uniqa продала свой бизнес в России и таким образом покинула ее рынок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Резников подал в Раду заявление об отставке
Резников подал в Раду заявление об отставке
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта