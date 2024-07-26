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Один из лидеров ХАМАС умер в израильской тюрьме, - Reuters

Фото: иллюстративное фото тюрьмы (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Один из лидеров ХАМАС на Западном берегу реки Иордан скончался в израильской тюрьме. Смерть произошла после ухудшения состояния его здоровья.

Об этом сообщили в Палестинской комиссии по делам задержанных, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным палестинской администрации, 63-летний Мустафа Мухаммад Абу Ара скончался после перевода в больницу из тюрьмы Рамон на юге Израиля. В комиссии отметили, что до ареста шейх страдал от серьезных проблем со здоровьем и нуждался в интенсивном медицинском наблюдении.

"Однако с момента ареста шейх Абу Ара, как и все заключенные, столкнулся с беспрецедентными преступлениями... с начала войны на уничтожение", - говорится в заявлении.

В палестинском органе добавили, что Абу Ара, арестованный в октябре прошлого года, подвергался пыткам и был лишен медицинской помощи.

Издание отмечает, что комментариев от Израиля пока не было.

Напомним, что вице-президент США Камала Харрис после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявила, что не будет молчать о "страданиях в Газе". Кроме того, она сказала о необходимости как можно быстрее заключить договоренности об прекращении огня и освобождении всех заложников.

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