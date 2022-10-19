Один из энергообъектов ДТЭК отключен от энергосистемы из-за вражеских обстрелов
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины ночью 19 октября. В результате атаки пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
В результате атаки серьезно повреждены оборудование и инфраструктура предприятия. В настоящее время оно полностью отключено от энергосистемы. Энергетики уже приступили к работе по ликвидации последствий атаки для дальнейшего возобновления работы. Обошлось без жертв среди людей.
Остановка предприятия привела к ограничению энергоснабжения в регионе, но сейчас проходят работы по его восстановлению.
Отмечается, что компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго" для скорейшего решения проблемы и обеспечения потребителей электроэнергией.
Напомним, вчера из-за обстрелов энергетических объектов в Украине ранения получили семь работников компании ДТЭК. Один из них умер в карете скорой помощи.
Кроме того, 17 октября в результате российских обстрелов пострадало еще одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго.
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