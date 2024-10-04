Один энергоблок АЭС остается в ремонте: названы сроки возвращения его в сеть

По состоянию на сегодня только один атомный энергоблок находится в ремонте. И он - плановый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в эфире телемарафона.

"Основным вопросом было перегрузить все энергоблоки (имеется в виду перегрузка топлива - ред.), чтобы мы ими работали. Это 9 энергоблоков, находящихся на подконтрольной территории Украины. Остался один энергоблок (в ремонте - ред.), который будет подключен в середине октября", - сказал Котин.

Подготовка к отопительному сезону

Напомним, ранее мы писали, что ДТЭК за собственные средства готовит ТЭС, которые получили существенные повреждения после обстрелов, к прохождению отопительного сезона.

Кроме того, мы писали, что первая область в Украине определила дату старта отопительного сезона.

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