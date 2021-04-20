Одна людина вбита і двоє постраждали в результаті стрілянини в супермаркеті Нью-Йорка

Невідомий відкрив вогонь по відвідувачах супермаркету в Нью-Йорку. В результаті одна людина вбита, двоє поранені, стрілок зник з місця події.

За даними видання, інцидент зі стріляниною стався в магазині Stop & Shop на Лонг-Айленді близько полудня за місцевим часом. На місце події прибули влади штату. У поліції Нью-Йорка повідомили, що стрілець зник з місця злочину. В цей час правоохоронці його розшукують. Мотиви того, хто стріляв не відомі.

У пошуках злочинця правоохоронці перевіряють прилеглі околиці. Школи повідомили про необхідність заблокувати входи. Жителів району попросили залишатися вдома і не виходити на вулиці без особливої необхідності.