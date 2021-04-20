Один человек убит и двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете Нью-Йорка

Неизвестный открыл огонь по посетителям супермаркета в Нью-Йорке. В результате один человек убит, двое ранены, стрелок скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным издания, инцидент со стрельбой произошел в магазине Stop & Shop на Лонг-Айленде около полудня по местному времени. На место происшествия прибыли власти штата. В полиции Нью-Йорка сообщили, что стрелок скрылся с места преступления. В настоящее время правоохранители его разыскивают. Мотивы стрелявшего не известны. В поисках преступника правоохранители проверяют близлежащие окрестности. Школы уведомили о необходимости заблокировать входы. Жителей района попросили оставаться дома и не выходить на улицы без особой необходимости.