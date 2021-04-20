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Один человек убит и двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете Нью-Йорка

Автор: РБК-Украина

Неизвестный открыл огонь по посетителям супермаркета в Нью-Йорке. В результате один человек убит, двое ранены, стрелок скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным издания, инцидент со стрельбой произошел в магазине Stop & Shop на Лонг-Айленде около полудня по местному времени. На место происшествия прибыли власти штата. В полиции Нью-Йорка сообщили, что стрелок скрылся с места преступления. В настоящее время правоохранители его разыскивают. Мотивы стрелявшего не известны.

В поисках преступника правоохранители проверяют близлежащие окрестности. Школы уведомили о необходимости заблокировать входы. Жителей района попросили оставаться дома и не выходить на улицы без особой необходимости.

Напомним, днями ранее в старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

9 апреля в США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.

6 апреля в американском штате Мэриленд произошла стрельба на военной базе "Форт Детрик". В результате инцидента погибли три человека, включая стрелка.

В целом за последний месяц в США произошло около полусотни случаев массовой стрельбы, где погибли люди.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
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