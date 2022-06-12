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"Гради", а потім міномети. Окупанти розповідають про контрнаступ ЗСУ на півдні

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Україна, Неділя 12 червня 2022 12:38
"Гради", а потім міномети. Окупанти розповідають про контрнаступ ЗСУ на півдні Фото: окупанти розповідають про про контрнаступ ЗСУ на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові йдуть в активний контрнаступ у Херсонській та Миколаївській областях. Свідченнями цього є перехоплені розмови російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням СБУ.

У телефонній розмові російський солдат зізнається, що потрапив до "пекла". Українські захисники застосовують "Гради" та міномети проти окупантів на півдні.

"Сидиш в окопі, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Тільки не в окоп, тільки не окоп! Коротше, бл*дь, ліс горить - ну, п*здець! Просто пекло якесь, нах*й", сказав окупант.

Нагадаємо, у черговій перехопленій розмові російський військовий зізнався, що навіть не мріє повернутися додому живим. Він вважає, що їх "продали" і кинули на смерть.

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