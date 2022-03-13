Одяг і маски не потрібні. Садовий пояснив іноземцям, як допомогти Україні

Львівський міський голова розповів про нюанси гуманітарної допомоги, навівши приклад попереднього дня. Тоді десять фур виявилися на 85 % заповнені вживаним одягом. Ситуація з медикаментами теж непроста: ліків надходить мінімальна кількість, а решта – медичні халати та маски.

"Сьогодні всім, хто хоче надавати допомогу з інших країн, ми говоримо: дякуємо, нам одяг та маски сьогодні не потрібні, нам потрібні продукти довготривалого зберігання, медикаменти, бронежилети і каски. Це в першу чергу, все інше, будь ласка, не везіть", – розповів Садовий.