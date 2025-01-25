В Одессу прибыли украинские моряки, которых вернули из плена хуситов
В Одессе встретили моряков, которых недавно освободили из плена йеменских хуситов. Трое украинцев пробыли в плену 14 месяцев - до ноября 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.
Как рассказали в ГУР, встреча моряков судна Galaxy Leader с семьями состоялась в здании областной военно-гражданской администрации сегодня, 25 января.
"Я еще не осознаю, что уже дома... Очень благодарен всем причастным, а особенно представителям ГУР. Они первыми вышли на связь с нами. После этого разговора уже не было ни сомнений, ни страха - о нас знают, нас вернут", - сказал освобожденный из плена Виталий.
По словам представительницы ГУР Ольги Мосендз, возвращение моряков домой - результат слаженной длительной работы большого количества людей.
"Спецоперация реализована по поручению президента Украины и благодаря всесторонней поддержке Королевского офиса Султаната Оман", - добавила она.
Напомним, об операции ГУР и Министерства иностранных дел Украины по освобождению из хуситского плена трех моряков, членов экипажа судна Galaxy Leader, стало известно на этой неделе.
Операция, как рассказали в ГУР, длилась более года и включала сложный неофициальный переговорный процесс с хуситами и другими соприкасающимися сторонами. Первый контакт с украинцами установили еще 3 апреля 2024 года, через пять месяцев после захвата судна Galaxy Leader.
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