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В Одесу прибули евакуйовані афганці: серед них дитина, народжена в аеропорту Кабула

Автор: Дмитро Левицький

В Одесу прибули 133 біженці з Афганістану, яких евакуювали в Україну. Двох людей довелося госпіталізувати для надання медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу.

"Серед евакуйованих людей 48 - дорослих, 85 - дітей, найменшій дитині 7 днів, яка народилась в аеропорту Кабула, коли його мати очікувала евакуації. Найстаршій евакуйованій 85 років і вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми", - розповіли в службі.

Всі евакуйовані афганці пройшли перевірку на коронавірус. У жодного з них тест не виявився позитивним.

Фото: в Одесу прибули біженці з Афганістану (dmsu.gov.ua)

Нагадаємо, Україна за допомогою літаків евакуювала з Афганістану понад 600 людей. З захопленої талібами країни забрали не лише українців, але й іноземців та громадян Афганістану.

Як заявляли в МЗС, Україна продовжить евакуацію людей з Афганістану навіть після виходу американських військ.

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