Під Одесою знайшли тіло 11-річної дитини, що вийшла у плавання на плоту

Дитину шукали три дні

Рятувальники виявили тіло 11-річного жителя Овідіопольського району, який три дні тому вийшов у плавання по Дністровському лиману на саморобному плоту. Про це пише місцеве видання "048", посилаючись на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, тіло дитини виявили на протилежному березі водойми.

Його шукали три дні, для чого були сформовані пошукові загони з рибалок і волонтерів на березі. Крім того, в акваторії лиману працювали водолази.

Нагадаємо, в червні в Одеській області знайшли тіло 10-річної дитини, яку змило хвилею у Чорне море. Потонулого хлопчика винесло на берег у районі вишки (дикого пляжу).

У Львівській області потонув 11-річний хлопчик. Інцидент стався у селі Бережниця Жидачівського району. Дитина 2007 року народження потонула у річці Бережниця. Після того, як повідомлення надійшло рятувальникам, водолази Львівської центральної аварійно-рятувальної служби знайшли утопленика і витягли його тіло на берег. Труп хлопчика передали в поліцію для проведення експертизи.