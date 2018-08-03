Под Одессой нашли тело 11-летнего ребенка, вышедшего в плаванье на плоту

Ребенка искали три дня

Спасатели обнаружили тело 11-летнего жителя Овидиопольского района, который три дня назад вышел в плаванье по Днестровскому лиману на самодельном плоту. Об этом пишет местное издание "048", ссылаясь на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, тело ребенка обнаружили на противоположном берегу водоема.

Его искали три дня, для чего были сформированы поисковые отряды из рыбаков и волонтеров на берегу. Кроме того, в акватории лимана работали водолазы.

Напомним, в июне в Одесской области нашли тело 10-летнего ребенка, которого смыло волной в Черное море. Утонувшего мальчика вынесло на берег в районе вышки (дикого пляжа).

Во Львовской области утонул 11-летний мальчик. Инцидент произошел в селе Бережница Жидачевского района. Ребенок 2007 года рождения утонул в речке Бережница. После того, как сообщение поступило спасателям, водолазы Львовской центральной аварийно-спасательной службы нашли утопленника и вытащили его тело на берег. Труп мальчика передали в полицию для проведения экспертизы.