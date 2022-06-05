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В Одеську область річкою прибуде перший контейнерний караван з-за кордону

 Фото: в Ізмаїл річкою прибуде перший контейнерний караван (udp.one)
Автор: Наталія Юрченко

Перший контейнерний караван вже скоро прибуде в річковий порт Ізмаїла (Одеська область). Караван прямує в Україну з румунського міста Констанца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського Дунайського судноплавства.

Наприкінці травня у Румунії вперше був сформований караван у складі самохідного судна "Капітан Ширков" та п’яти барж. Його завантажили лише на 50% імпортним вантажем. Караван прибуде в Ізмаїл наступного тижня.

Зазначаться, що під час блокади українських морських портів дунайський флот можна використовувати більш ефективно.

"Каравани з зерном, як правило, змушені здійснювати зворотні переходи в баласті. Водночас контейнерні перевезення можуть бути затребувані як для експортних операцій, так і для імпортних", - йдеться у повідомленні.

Фото: в Ізмаїл річкою прибуде перший контейнерний караван (udp.one)

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін заявив, що готовий розблокувати українські порти в обмін на зняття санкцій Заходом.

Також варто зазначити, що станом на початок травня в українських портах було заблоковано майже 25 млн тонн зерна.

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ІзмаїлДунайРумунія