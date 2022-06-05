В Одеську область річкою прибуде перший контейнерний караван з-за кордону

Перший контейнерний караван вже скоро прибуде в річковий порт Ізмаїла (Одеська область). Караван прямує в Україну з румунського міста Констанца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського Дунайського судноплавства.

Наприкінці травня у Румунії вперше був сформований караван у складі самохідного судна "Капітан Ширков" та п’яти барж. Його завантажили лише на 50% імпортним вантажем. Караван прибуде в Ізмаїл наступного тижня.

Зазначаться, що під час блокади українських морських портів дунайський флот можна використовувати більш ефективно.

"Каравани з зерном, як правило, змушені здійснювати зворотні переходи в баласті. Водночас контейнерні перевезення можуть бути затребувані як для експортних операцій, так і для імпортних", - йдеться у повідомленні.