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На Одеській митниці виявили контрабанду товарів з Китаю на 2 мільйони гривень

Автор: РБК-Україна

На одному з постів Одеської митниці правоохоронці викрили контрабанду текстилю з Китаю на 2 мільйони гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що підприємство, що надає брокерські послуги, намагалося провезти в Україну текстиль.

"При цьому в митній декларації був вказаний зовсім інший товар, а дані про вартість, кількість і вагу були заниженими", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вивчають можливу причетність до цієї схеми представників митниці та інших правоохоронних органів.

У ДБР додали, що незадекларований товар конфіскували на користь держави. За порушення митних правил передбачено штраф у 2 мільйони гривень (100% вартості товару).

Нагадаємо, що в Одеському порту в контейнерах з бананами знайшли майже 60 кг кокаїну на 10 мільйонів гривень.

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КонтрабандаОдеса