ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській області в результаті вибуху гранати загинув чоловік

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 15:23
В Одеській області в результаті вибуху гранати загинув чоловік
Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще 1 чоловік отримав поранення

В одному з сіл Захарівського району Одеської області стався вибух бойової гранати, що привів до загибелі 1 чоловіка, ще 1 людина отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що пригода трапилась сьогодні, 16 березня, близько 10:00. Постраждалими виявились двоє братів 28 та 31 року. Поранений розповів, що вибух трапився у той момент, коли його брат "грався" з гранатою.

В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Під час огляду вилучені осколки гранати, що вибухнула. Крім того, у домоволодінні виявлено неушкоджену гранату РГД-5, а також предмети, схожі на снаряди та тротил. Для їх огляду та вилучення поліцейські очікують вибухотехніків", - повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ, також вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. 

"Правоохоронці встановлюють, звідки у місцевого жителя взялися небезпечні предмети, та обставини самої події", - заявили правоохоронці.

 

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Донецькій області у приміщенні виконкому знайшли гранату. Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група Селидівського відділення поліції після чого працівники та відвідувачі виконкому були евакуйовані, а небезпечний район оточений поліцейськими.

В Одесі напали на журналіста "Думської ТБ" В Одеській області виявили велику партію контрабандних сигарет
Новини України Одесаграната
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся