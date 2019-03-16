В Одеській області в результаті вибуху гранати загинув чоловік

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще 1 чоловік отримав поранення

В одному з сіл Захарівського району Одеської області стався вибух бойової гранати, що привів до загибелі 1 чоловіка, ще 1 людина отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що пригода трапилась сьогодні, 16 березня, близько 10:00. Постраждалими виявились двоє братів 28 та 31 року. Поранений розповів, що вибух трапився у той момент, коли його брат "грався" з гранатою.

В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Під час огляду вилучені осколки гранати, що вибухнула. Крім того, у домоволодінні виявлено неушкоджену гранату РГД-5, а також предмети, схожі на снаряди та тротил. Для їх огляду та вилучення поліцейські очікують вибухотехніків", - повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ, також вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

"Правоохоронці встановлюють, звідки у місцевого жителя взялися небезпечні предмети, та обставини самої події", - заявили правоохоронці.

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Донецькій області у приміщенні виконкому знайшли гранату. Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група Селидівського відділення поліції після чого працівники та відвідувачі виконкому були евакуйовані, а небезпечний район оточений поліцейськими.