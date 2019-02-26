У Донецькій області у приміщенні виконкому знайшли гранату

Фото: місце події (police.dn.ua)

Небезпечну ділянку оточили поліцейські

У приміщенні виконкому у місті Новогродівка Донецької області виявили гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Донецької області.

Як зазначається, близько 14.30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в приміщенні виконкому працівники виявили предмет схожий на гранату ВОГ-17.

Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група Селидівського відділення поліції. Наразі працівники та відвідувачі виконкому евакуйовані, небезпечний район оточений поліцейськими.

На місці працюють правоохоронці та співробітники ДСНС, також направлені вибухотехніки.

Фото: місце події (police.dn.ua)

РБК-Україна писало, що у Рівному обстріляли будинок голови Рівненського міського суду та кинули на подвір’я гранату.

Нагадаємо, поліцейські виявили і знешкодили гранату на території кафедри фізичного виховання медичного університету Івано-Франківська.