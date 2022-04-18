У Одеській області ЗСУ збили російський безпілотник

Сьогодні, 18 квітня, у Одеській області збили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь".

Повідомляється, що військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили безпілотник, який здійснював повітряну розвідку.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області ліквідували агентурну мережу окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 54-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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