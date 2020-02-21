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В Одеській області біля будинку прогриміли вибухи

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 11:33
В Одеській області біля будинку прогриміли вибухи
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці виявили на подвір'ї сліди від вибухів гранат

В місті Рені (Одеська область) біля житлового будинку прогриміли вибухи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Місцева жителька повідомила у поліції, що у дворі родичів вона почула гуркіт, схожий на вибух. Правоохоронці виявили на подвір'ї сліди від вибухів гранат, пошкоджені вхідні двері та вікна будинку. Ніхто не постраждав.

"Зараз поліцейські продовжують працювати на місці події, встановлюються повні обставини та особи, причетні до неї", - зазначив начальник Ренійського відділення поліції Микола Піщанський.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у місті Первомайськ на території гаражного кооперативу під час зварювання паливного баку стався вибух, внаслідок чого загинули двоє людей.

До цього в Дніпрі в районі олійноекстракційного заводу "Потоки" у понеділок, 28 жовтня, близько 22:00 вечора стався потужний вибух.

РБК-Україна також писало, що в Запоріжжі невідомі підірвали банкомат і фасад філії одного з банків у Дніпровському районі міста.

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