В Одеській області помер п'ятий пацієнт з коронавірусом

В Одеській області зафіксували п'яту смерть серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє "Думская".

Повідомляється, що сьогодні, 7 травня, вдень померла 60-річна мешканка села Липецьке Подільського району, яка була доставлена в міську лікарню Подільського у важкому стані тиждень тому.

"У неї на тлі зайвої ваги, близько 150 кг, та хронічної серцевої недостатності швидко з'явилася задишка, а сама хвороба протікала дуже важко. Спочатку її лікували в інфекційному відділенні, потім в реанімації", - зазначив глава лікарні Олександр Жуковський.

Це вже третій летальний випадок серед мешканців Подільського району. Ще дві смерті від коронавіруса були зафіксовані в Одесі.

Нагадаємо, за минулу добу в Одеській і Чернівецькій областях зафіксовано найбільший приріст нових випадків зараження коронавірусом - 63.

Всього в Одеській області підтверджено 568 випадків захворювання COVID-19, з них 23 пацієнта вже одужали. Всього в Україні 13 691 людина заразилася коронавірусом, з них 507 за останню добу.