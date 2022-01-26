В Одеській області майже три тижні випробовуватимуть нове озброєння

"У період з 25.01.2022 року по 12.02.2022 року заплановано проведення випробувань дослідних зразків озброєння з бойовою стрільбою на полігоні "Алібей", поблизу населеного пункту с.Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що робити громадянам у разі виявлення уламків боєприпасів та інших предметів, які можуть становити небезпеку.

"Попереджаємо, що у разі виявлення уламків ракет, боєприпасів і безпілотних літальних апаратів необхідно негайно повідомити про це командування полігону або органи місцевого самоврядування, і до прибуття фахівців обмежити доступ людей до зазначених предметів", - розповіли в РДА.

Під час проведення випробувань буде обмежено доступ до морської коси від села Лебедівка та прилеглої до полігону частини Чорного моря.